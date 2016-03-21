Приморцы увидят пасхальное богослужение в соцсетях в режиме онлайн

Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе Владивостока покажут в прямом эфире в официальных социальных сетях Правительства Приморья. Торжественная литургия пройдет с 11.00 до 2.30 в ночь с 18 на 19 апреля, - сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Онлайн-трансляция пройдет в официальных аккаунтах Правительства Приморья в Одноклассниках, ВКонтакте и Instagram.

Решение временно приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий в Приморье вынес региональный оперативный штаб по коронавирусу. Воздержаться от посещения храмов в Пасху призвал и губернатор края Олег Кожемяко.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – уже от 30 до 50 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]