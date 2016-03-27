Во Владивостоке автобус на повороте зацепил две элитные иномарки

Сегодня, 23 апреля, в центре Владивостока на повороте с Алеутской на Светланскую маршрутный автобус № 31 задел припаркованный с нарушением ПДД Nissan X-Trail. Кроссовер после удара задел стоящий рядом Lexus 460, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Владивостоку, авария произошла в 13:35. Водитель 1982 года рождения на маршрутном автобусе № 31 марки Hyundai ехал со стороны железнодорожного вокзала в центр. Во время поворота направо на перекрёстке Алеутской и Светланской транспортное средство задело припаркованный серый Nissan X-Trail, который въехал в стоящий перед ним белый Lexus 460.

Во время инцидента в автобусе находилось два человека. Никто из людей не пострадал. На место отправлены сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств случившегося.

Отметим, что обе повреждённые машины стояли на дороге с нарушением правил парковки. Они находились прямо на углу поворота.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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