В пятницу Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов

Ближайшей ночью циклон переместится на север Сахалина, а на Приморье с юго-запада распространится гребень антициклона. Осадки прекратятся, усилится ночное выхолаживание, в континентальной части края минимальные температуры станут немного ниже, на побережье останутся в тех же пределах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в пятницу днем Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов. Местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха повысятся +7…+14 °C, на северо-востоке немного прохладнее.

Во Владивостоке в ближайшие сутки - погода с переменной облачностью. Существенных осадков не предвидится. Значения минимальных и максимальных температур сильно меняться не будут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]