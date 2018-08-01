Вчера, 23:33
Korean Air собирается возобновить полеты во Владивосток с 1 июля
Korean Air намерена возобновить полеты в Москву с 1 июня, а, в дальнейшем, в случае благоприятного сценария по коронавируса планирует добавить в свое расписание Санкт-Петербург и Владивосток. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на tourdom.ru
Напомним, что сейчас в аэропорту Владивостока на неопределенное время отменены все международные рейсы, за исключение вывозных спецрейсов, которыми российские авиакомпании возвращают из-за границы граждан России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: