Korean Air собирается возобновить полеты во Владивосток с 1 июля

Korean Air намерена возобновить полеты в Москву с 1 июня, а, в дальнейшем, в случае благоприятного сценария по коронавируса планирует добавить в свое расписание Санкт-Петербург и Владивосток. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на tourdom.ru

Напомним, что сейчас в аэропорту Владивостока на неопределенное время отменены все международные рейсы, за исключение вывозных спецрейсов, которыми российские авиакомпании возвращают из-за границы граждан России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]