Спикер Совета Федерации Матвиенко призывает россиян отказаться от зарубежных поездок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян не планировать на этот год зарубежные поездки в связи с неопределенностью дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

В интервью телеканалу "Россия-24" она заявила, что в текущем году не надо планировать зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения.

"Не так быстро наладятся коммуникации, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро", - констатировала она.

"И как это не понравится, но я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных путешествий", - отметила Матвиенко, подчеркнув, что один год - это не трагедия.

По мнению Матвиенко, россияне понимают ситуацию и выдерживают режим самоизоляции. Так поступает большинство, но есть и те, кто подвергают риску себя и других. Спикер в этой связи призвала россиян "не расслабляться" и быть дисциплинированными.

"Надо потерпеть, пройдёт это время, и оно забудется. Но нельзя рисковать", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]