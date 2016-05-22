Названы страны, которые вскоре готовы принять туристов

Академик РАН дал надежду россиянам на скорый отдых за границей. Из-за ситуации с коронавирусом политики советуют россиянам не планировать в этом году зарубежные поездки, сообщают «Вести:Приморье». Так, недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отменить поездки за рубеж всего на один год — это не трагедия. Такое же мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Но эксперты в сфере туризма уверены, что после окончания режима самоизоляции люди захотят путешествовать еще больше, чем прежде.

Россия может открыть границы в конце лета. Уже к осени туристические операторы готовы представить для граждан активную полетную программу, рассказал URA.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, в ближайшее время ассоциация проведет с партнерами несколько онлайн-конференций о готовности принять российских туристов.

«Ближе к осени мы представим активную полетную программу. Я могу с уверенностью констатировать, что наши зарубежные партнеры — Болгария, Чехия и Турция будут готовы нас принимать, если мы переборем вопрос пандемии. Технически там все готово», — сказал Мальцев.

В туристической компании TUI надеются, что ситуация с коронавирусом долго не затянется и полеты возобновят в скором времени. На сайте компании выставлены программы полетов в зарубежные страны после 15 июня. Но, как отметил зампред Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, сейчас делать какие-то прогнозы слишком рано, так как никто не владеет информацией. По его мнению, путешествия разрешат в последнюю очередь.

Практически все эксперты в сфере туризма утверждают, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Точных дат не могут назвать даже вирусологи. Но профессор и академик РАН Феликс Ершов прогнозирует открытие границ к середине августа. Именно к этому времени нормализуется эпидемиологическая обстановка в стране. «Думаю, что эпидемиологическая обстановка улучшится к середине августа, после этого границы РФ откроют и люди могут начать путешествовать», — сказал Ершов, отметив, что благоприятная эпидобстановка в стране зависит в первую очередь от граждан. Если все будут соблюдать режим самоизоляции, то власти снимут ограничительные меры.

Путешественников после эпидемии коронавируса будут ждать в Турции, Италии и Греции — эти страны сильно зависят от пляжного туризма. Кстати, недавно власти Греции объявили, что приезжим туристам в Греции придется носить маску в общественных местах, соблюдать правила социального дистанцирования и проверять свою температуру по прибытии. Отдых возможен также в Болгарии, Словакии, Китае, Таиланде и Вьетнаме.

Представители туркомпаний утверждают, что для безопасного отдыха лучше всего рассматривать Китай и Вьетнам, так как эти страны полностью победили вирус. Глава ассоциации уточнил, что после открытия границ появятся определенные правила. Будет также целый ряд изменений, которые коснутся правил пересечения границы. Так, с туристов могут требовать дополнительные медицинские справки. «Я не исключаю, что изменения коснутся авиационной отрасли, возможно, рассадка в пассажирском салоне или ограничения по количеству мест», — уточнил Мальцев.

Вирусолог Ершов считает, что коронавирус распространился по всему миру и заразиться им можно где угодно. Но, по словам профессора, пандемия уже заканчивается. «Если смотреть на общую статистику по всему миру, можно сделать выводы, что болезнь идет на спад», — сказал профессор. По его словам, обеспечить полную безопасность никто не сможет, люди сами должны следить за состоянием своего здоровья. Где бы мы не находились, важно избегать мест скопления людей и часто мыть руки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]