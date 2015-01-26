Объявлены возможные сроки возобновления поездок за границу

Поездки россиян за границу возобновятся не ранее июля. Так считает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, сообщают «Вести:Приморье».

При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«При наиболее позитивном варианте, я думаю, что поездки за рубеж смогут быть, возможно, в июле, не ранее, внутренний рынок оживет, возможно, чуть раньше», — сказал Осауленко.

Осауленко указал, что первые шаги по ослаблению ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости коронавирусом. «И тут речи о туризме не идет», — отметил директор ассоциации. Также, по мнению Осауленко, все зависит не только от России, но и от других стран. Некоторые могут не открыть границу, а кто-то откроет ее не для всех.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]