Жажда отпуска: эксперты называют страны, которые в числе первых могут открыться для туристов

Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов, сообщают «Вести:Приморье»

"Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного", — сказал эксперт.

В целом ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа – именно там проживают основные потребители услуг туриндустрии. Она откроется не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Ускорить процесс может создание вакцины, способной обезопасить, в том числе, путешественников.

По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.

"Скажем, той же Турции, несмотря на популярность пляжного туризма на побережье, не удастся заполнить отели, открывшись, например, для одной России. А функционирование всей туристической инфраструктуры с 30-процентной заполненностью экономически невыгодно", — считает он.

Что касается Азии, то пляжные направления – Таиланд, Вьетнам теперь прочно ассоциируются в массовом сознании с расположенным рядом Китаем – очагом коронавирусной инфекции. Даже если они откроются, турпоток сюда будет весьма незначительным, по крайней мере, до конца года. Сам Китай сигнализирует о победе над инфекцией и форсирует внутренние авиаперелеты, но по внешним по-прежнему сохраняет ряд ограничений. Да и отношение к китайским туристам меняется во всем мире.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]