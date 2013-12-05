Китайские овощи и фрукты возвращаются на полки магазинов и рынков Приморья

За три дня в Приморье ввезли около 3000 тонн фруктов и овощей из КНР, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Обьем поставок по сравнению с предыдущим сроком увеличился больше, чем в два раза.

С 20 по 23 апреля сантитарными власти региона проверено 626,1 тонны томатов, 145,9 тонны сладкого и острого перца, 77,7 тонны салата и другой зелени, 321,5 тонн огурцов, 279,5 тонн репчатого лука и чеснока, 635 тонн капусты различных видов, 239,8 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и 4,6 тонны кукурузы, 15,1 тонны грибов, а также 453,8 тонны свеклы и моркови.

Кроме того, с 20 по 23 апреля в Приморье из КНР поступило 106,6 тонны фруктов и ягод.

По сравнению с предыдущим отчетным периодов (с 17 по 19 апреля 2020 года) импорт овощей и фруктов из КНР увеличился на 1327,1 тонны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]