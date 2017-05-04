17 поджигателей леса выявлено в Приморье

С начала противопожарного режима в Приморском крае выявлено 17 его нарушителей, составлено 118 административных протоколов. По ряду фактов могут быть возбуждены уголовные дела, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство Приморья.

Как рассказали в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья, в постоянной готовности находятся около 8 тысяч человек, техника, воздуходувки, дроны и авиация. Проверка и ликвидация регистрируемых термических аномалий происходит в течение первых суток с момента обнаружения, не давая им распространяться на населенные пункты.

«Должным образом налажена работа с главами муниципалитетов. Организованное взаимодействие в применении сил и средств к тушению природных пожаров уже показало положительные результаты. Так, в селе Рязановка Хасанского района авиалесоохрана вовремя обнаружила новые возгорания и своевременно привлекла к тушению подразделение противопожарной службы, что позволило предотвратить переход пожара на населенный пункт», – уточнили в ведомстве.

Специалисты отметили, что пока пожароопасный период на территории Приморского края проходит относительно спокойно. Сказывается также профилактическая работа, проводимая с населением. Приморцам напоминают, что действующим законодательством предусмотрена довольно серьезная административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за неосторожное обращение с огнем, которое несет за собой уничтожение лесных массивов. Есть и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

«В разных районах выявлено 17 поджигателей. Это граждане, которые не соблюдали правила безопасности при нахождении в лесу. Нарушителям грозит административная ответственность. Всего за нарушение требований пожарной безопасности в населенных пунктах составлено 118 административных протоколов», – добавили в министерстве.

Всего с начала года в Приморье произошло 414 палов сухой травы. Наибольшее количество зарегистрировано на территории Находкинского городского округа – 167 палов, 160 – в Партизанском городском округе, 87 – на территории Владивостокского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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