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Спасать зараженных врачей Находки будут медики всего Приморья

Спасать зараженных врачей Находки будут медики всего Приморья

В Находку, где 22 сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом, прибыли коллеги из разных районов Приморского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
 
"Сегодня на помощь откликнулись медработники из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас ежедневно работало восемь бригад, столько же действует и сегодня Обслуживание населения идет в штатном режиме", – цитирует пресс-служба главного врача скорой медпомощи Находки Андрея Джирмы.
 
Как сообщает РИА Новости, в город уже приехали 29 врачей, медсестер и фельдшеров. Ожидается еще девять специалистов. 

Сейчас потребность бригад скорой в Находке закрыта полностью, даже с запасом. Администрация города также набрала 30 водителей для станции скорой помощи, но набор продолжается, чтобы "был постоянный резерв".

Администрация города разместила всех медиков в гостиницах "Горизонт" и "Меркурий", проживание и питание для врачей - бесплатное, обеспечивает муниципалитет. В понедельник прибывших в Находку медиков обеспечат средствами связи.

В Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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