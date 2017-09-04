Художник Николай Большаков пишет портреты ветеранов войны

Он помнит войну с четырёх лет. Заслуженный художник России, Николай Большаков, родился в Новгородской области, на маленькой железнодорожной станции. Её и бомбили фашисты, наступая на Ленинград. Сегодня он пишет портреты приморцев-ветеранов. И вспоминает детство.

Серебряные головы, плечо к плечу... Он и она встретились уже после войны, но китель в семье не один. Он и она - ветераны.

Годы назад виделись. Художник приходил в гости, в крошечную, однокомнатную квартирку. Из серии эскизов родился портрет. Но окончательная версия будет именно теперь. Утро Победы.

Николай Большаков, Заслуженный художник России: «Я сидел на печке, как всегда, а мама утром, в шесть часов, готовила пойло корове и еду нам на день. Что-то, от нечего делать, я любил песни петь — начнёшь потихоньку, потом раскричишься… Прибегает тётя Дуся Воробьёва, у неё тоже трое детей: «Паня», - говорит. Это мама, Прасковья. «Паня! Война кончилась!» (плачет художник) Мама ухваты бросила, руки в подол и, с плачем, побежали они. А мы, как мошкара, скорее, вперёд всех уже бегом, орём. Люди со всей станицы сбегаются, плачут все. Вот такой День Победы был. Тяжело вспоминать, простите. Сейчас расстояние времени острее чувствуется. Тогда — это как-то. Пацаны!».

Мать весь день на железной дороге. Отец — репрессирован. Если бы не корова и небольшой огород, они точно умерли бы от голода в первый же военный год. Не положено было семье врага народа продуктовых карточек. Радость, если остановятся в их доме красноармейцы.

Почему не писал этого: детство на русской печке, военврач, который спас ему, четырёхлетнему, жизнь? На снегу, за баней, трое малышей провели немало времени, пока станцию под Тихвином бомбили немецкие самолёты, вот и воспаление лёгких. Зима 1942-го была суровой.

Он два года ходил в первый класс. Просто на троих Большаковых валенки были одни. Он закончил художественное училище, а затем университет. Волей судьбы, из европейской части страны попал на Дальний Восток. И в Приморье, продолжал писать сизое новгородское небо. Но яркие сопки, пышущая солнцем осень постепенно проникли в кровь. Для фронтовиков-дальневосточников на палитре наши сочные краски. Ветераны гостили у него всего-то по паре часов. Сильные духом, светлые люди.

Война отняла всех мужчин. Братья мамы погибли. Он хранит похоронки. И письмо командира 193-ей автороты, лично извещавшего о гибели молодого Ивана Макаровича, одного из троих: «Клянусь отомстить врагам за Вашего бесстрашного мужа. Не грустите, не он погиб первым, не он последний. Такая судьба нас ожидает».

Вернулся ли с войны тот, кто писал эти строки, Алексей Образцов из деревни Быково, Пестовского района, Ленинградской области? Не искал Большаков, не знает. Он философски смотрит в прошлое: было и нет. Спокоен в новом веке. Особенно не раздражается на молодежь, не понимает только нытья о плохой жизни. Самым счастливым временем своим считает детство. Самым страшным его же. Он мрачнеет лишь однажды, когда говорим о вирусе.

Николай Большаков, художник: «В 41-ом году, немец стоял в 50-ти километрах от Москвы — парад был. А тут — надо же, такая напасть».

Переживём все-таки. Каждый день, в окно мастерской, видит Николай Большаков вот этот пейзаж. Золотые купола - часть триптиха уже к другому важному Дню - рождения Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]