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Спасатели сняли жителя Приморья с крыши частного дома

Спасатели сняли жителя Приморья с крыши частного дома

Источник фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

27 апреля в 14.50 на пульт дежурного Спасского поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в селе Дубовское в частном доме, расположенном на улице Первомайская, мужчина оказался на крыше здания и самостоятельно спуститься не может.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, незамедлительно по указанному адресу прибыли спасатели и при помощи альпинистского снаряжения сняли 34-летнего местного жителя вниз.

Спасённый мужчина поблагодарил сотрудников МЧС России и поделился, что ремонтировал крышу дома, но деревянная лестница, по которой он поднимался упала и сломалась и выбраться без помощи спасателей он уже не мог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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