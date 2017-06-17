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Под Находкой мужчину унесло в море на надувном матрасе

Под Находкой мужчину унесло в море на надувном матрасе

Источник фото: ДВРПСО МЧС России

В Волчанце спасатели вытащили на берег мужчину, которого сильным ветром унесло в море на надувном матрасе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Оперативному дежурному Находкинского поисково-спасательного отряда поступило сообщение от очевидцев о том, что в районе посёлка Волчанец мужчина на матрасе в течение часа не может вернуться на берег. Из-за сильного ветра и человека уносило в море.

Трое спасателей с лодкой незамедлительно выехали на место происшествия. Они спустили лодку на воду и подобрали мужчину, доставив его с матрасом на берег.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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