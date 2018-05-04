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Девушка чуть не утонула в районе Дальнегорска
Спасатели ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда – филиала ДВРПСО МЧС России получили от диспетчера ЕДДС по Дальнегорскому району информацию о том, что человека уносит в море отливная волна.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России, спасатели незамедлительно отреагировали на вызов. Они приехали на пляж, вышли на катере в бухту и подняли пострадавшую из воды на борт судна. Сотрудники МЧС отвезли девушку на берег и вернулись в расположение отряда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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