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Пожилая женщина заблудилась в лесу в Приморье

Пожилая женщина заблудилась в лесу в Приморье

Источник фото: tulapressa.ru

Сначала спасатели ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда – филиала ДВРПСО МЧС России получили от диспетчера ЕДДС по Дальнегорскому  району информацию о том, что пожилая женщина заблудилась в лесу.

Дежурная смена в составе 3-х человек на машине выдвинулась к лесному массиву. Спасатели при помощи спецсигналов, указывая сиреной дорогу, благополучно вывели пенсионерку к аварийно-спасательному автомобилю, и бабушка была спасена.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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