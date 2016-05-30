Жительница Приморья пошла в лес за грибами и заблудилась
21 августа в 19.05 в поисково-спасательное подразделение Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в Рудной Пристани поступило сообщение о том, что женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. Через 15 минут спасатели Борис Капшуков и Руслан Бородин прибыли на место, где предположительно заблудилась сборщица грибов, приступили к поиску в лесном массиве. Очень помогло то, что женщина была с заряженным сотовым телефоном.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели поддерживали связь по телефону с заблудившейся, сориентировали её, сами пошли навстречу и до наступления темноты нашли женщину, доставили к месту жительства. Медицинская помощь не понадобилась.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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