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Жительница Приморья пошла в лес за грибами и заблудилась

Жительница Приморья пошла в лес за грибами и заблудилась

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

21 августа в 19.05 в поисково-спасательное подразделение Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России в Рудной Пристани поступило сообщение о том, что женщина пошла в лес за грибами и заблудилась. Через 15 минут спасатели Борис Капшуков и Руслан Бородин прибыли на место, где предположительно заблудилась сборщица грибов, приступили к поиску в лесном массиве. Очень помогло то, что женщина была с заряженным сотовым телефоном.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели поддерживали связь по телефону с заблудившейся, сориентировали  её, сами пошли навстречу и до наступления темноты нашли женщину, доставили к месту жительства. Медицинская помощь не понадобилась.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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