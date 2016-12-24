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В Приморье спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику с семилетней внучкой

В Приморье спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику с семилетней внучкой

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

21 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило обращение с просьбой об оказании помощи в поиске пожилого мужчины (65 лет) и его 7-летней внучки, которые ушли в лес за грибами в районе станции Дроздов в Спасском районе и заблудились.   

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате развёрнутой поисково-спасательной операции мужчина и девочка были найдены сотрудниками МЧС России, доставлены к месту проживания в село Александровка. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

Спасённые и их родственники долго благодарили сотрудников МЧС России, ведь если не они  потерявшимся пришлось ночевать в лесу, а это представляло угрозу для жизни. На улице темнело, и шёл сильный дождь.

К поисковым работам были привлечены 26 человек и 12 единиц техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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