Чеченские волонтеры ищут в Приморье родных солдата, погибшего под Грозным в годы Великой Отечественной войны

Активисты общественной организации «Наш дом – город Грозный» запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Они хотят разыскать родственников героев, отдавших свою жизнь в 1942 году при обороне Грозного, и других боях на территории Чеченской республики, и лежащих в братских могилах, и передать в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал «Открытые НКО».

"ОтВ 1942 году фашисты беспощадно бомбили Грозный. Гитлер приказал южной группировке войск во что бы то ни стало прорваться к кавказской нефти и захватить город. На защиту кавказских рубежей были брошены огромные силы, а жители города вместе с солдатами организовали мощнейшую оборону. Окружили город большим рвом и заполнили его нефтью. Очевидцы рассказывали, что Грозный несколько дней не видел солнечного света — так горели нефтяные ловушки, которые вспыхивали после авианалетов врага, а люди ценой своей жизни тушили пожары. Бойцы, погибшие при обороне Грозного и в других боях на территории Чеченской республики, похоронены в братских могилах. И, как оказалось, сведения о многих из них до сих пор не были широко известны.

— Мы уже много лет занимаемся восстановлением кладбищ, в том числе воинских захоронений, которые были разрушены во время военных конфликтов в 90-е годы, — рассказал Сайпуддин Гучигов, руководитель общественной организации «Наш дом город Грозный». – К нам попал список погибших солдат – защитников Грозного, в нем — больше 500 человек, кто навечно остался лежать в братских могилах на территории Чеченской Республики. Имена и места их призыва. Когда мы стали с ним работать, то поняли, что о судьбе этих бойцов их родные не знают. Тогда и родилась идея проекта «Патриоты Победы», в рамках которого мы запустили акцию «Я вернулся, мама». Мы хотим разыскать родственников героев, отдавших свою жизнь в 1942 году и лежащих в братских могилах, и передать в специальных контейнерах землю на их родину и свидетельства, подтверждающие захоронение.

Проект поддержали Общественная палата Чеченской Республики и мэрия Грозного. Сейчас ребята-волонтеры составляют отдельные списки по регионам, и будут по мере готовности пересылать их в ветеранские организации, общественные движения, местные СМИ – возможно, кто-то найдет среди имен своего деда, прадеда или отца.

Одна чудесная история уже случилась. Ким Цыбиков из Бурятии всю жизнь искал своего отца, который не вернулся с фронта. Теперь волонтеры передадут семье землю с братской могилы, где похоронен пулеметчик Барлук Цыбиков.

Среди захороненных в братских могилах бойцов есть и уроженец Приморского края. Это лейтенант Ельницкий Анатолий Иванович, 1916 года рождения, проживал во Владивостоке. Погиб 3 марта 1944 года.

Возможно, его родные также до сих пор ничего не знают о месте его захоронения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru