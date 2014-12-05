Барсуков и ежей проверяют на вирусы в Приморье

Дикие звери нацпарка «Земля леопарда» стали объектом ветеринарных исследований. Настоящий медосмотр мелким животным в лесу устроили для выявления потенциально опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать их крупным соседям – дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

Как сообщает пресс-лужба нацпарка "Земля леопарда", ученые следят за здоровьем лесных обитателей, а также разрабатывают стратегию предотвращения вспышек эпизоотий среди краснокнижных животных. В природе все взаимосвязано: опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других, например тигров, заражающихся от своих жертв. Это может приводить как к гибели отдельных особей, так и к потере целых популяций. Поэтому значимость таких медосмотров сложно переоценить.

Чтобы выяснить, каким болезням могут быть подвергнуты редчайшие кошки планеты, в национальном парке начали «эко-охоту». Вызвать зверей на прием к врачу в лесу непросто, поэтому своих пациентов – мелких хищников – ветеринары находят с помощью живоловушек – специальных контейнеров с приманкой. При этом временное заточение их, по-видимому, не тревожит: особо находчивые пациенты приходят полакомиться повторно, как в столовую, и ловушки приходится перемещать.

«Клиентами» в эту весну стали барсуки, встретился специалистам и еж. Во время обследования ветеринары уделяют внимание каждому аспекту звериного здоровья. Временно обездвиженное животное после клинического осмотра взвешивают, измеряют параметры его тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. По завершении всех процедур зверя отпускают, и он благополучно скрывается в тайге.

Собранные образцы проходят предварительный анализ и подготавливаются к отправке в ветеринарную лабораторию. Здесь начнется следующий этап работы, в ходе которого материал будет исследован на предмет наличия маркеров инфекционных заболеваний.

«Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы, – подчеркнул Юрий Дарман, кбн., заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. – Звери прекрасно перезимовали, потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]