110 транспортных средств попало под подозрение уссурийских таможенников

В 1 квартале 2020 года уссурийские таможенники провели 3637 осмотров транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). В результате 110 транспортных средств попало под подозрение, - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, установлено 95 фактов непредставления таможенному органу сведений, либо предоставление недостоверных сведений о перемещаемых товарах и транспортных средствах. По выявленным нарушениям было возбуждено 66 дел об административных правонарушениях.

В результате проведения таможенных осмотров с применением ИДК были обнаружены незадекларированные товары: 70 000 медицинских масок при вывозе с РФ, 3758 кг продуктов питания, 2065 кг плодоовощной продукции, 71 литр алкогольной продукции, 1200 кг товаров народного потребления, 1000 кг водно-биологических ресурсов.

Как рассказал начальник отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Уссурийской таможни Григорий Романенко, использование ИДК на таможенных постах МАПП Пограничный, ДАПП Полтавка и на Хасанском таможенном посту наряду с применением системы управления рисками, позволяет сокращать время, затраченное на таможенные процедуры в пункте пропуска до 3-5 минут. В среднем в день в пункте пропуска МАПП Пограничный осматривается с применением МИДК около 38 транспортных средств, на ДАПП Полтавка 32 транспортных средства на Хасанском таможенном посту 20 транспортных средств.

Справка:

Инспекционно-досмотровые комплексы позволяют за минимальное время без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства получить его изображение и изображение перевозимых в нем товаров с характеристиками, позволяющими идентифицировать груз, обнаруживать в них предметы, запрещенные к перевозке, а также проводить ориентировочную оценку количества перевозимых товаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]