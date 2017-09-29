Почти летнюю погоду обещают в Приморье в среду

Сегодня к Приморье приближаются новые фронтальные разделы. Снова местами пройдут дожди, в основном, небольшие, но кое-где не исключены умеренные. С фронтами придет более теплая воздушная масса и сегодня день будет еще теплее вчерашнего на 2 — 4 градуса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью небольшие осадки еще сохранятся, но под утро закончатся. Из-за дождей минимальная температура будет выше, чем прошлой ночью.

В среду днем синоптическая ситуация изменится. Фронтальные разделы покинут территорию Приморья, за ними распространится теплый гребень тихоокеанского антициклона. Потепление продолжится, днем при малооблачной погоде воздух прогреется до +15...+22 °С.

Сегодня во Владивостоке облачно, не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в пределах +10...+13 °С. В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается. Температурный фон повысится. Ночь станет теплее минувшей на 1 — 2 градуса. День будет солнечным, воздух прогреется до +15...+18 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]