Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня, 6 мая, Приморье по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальных разделов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Продолжится потепление, максимальная температура воздуха повысится еще на 1 – 3 градуса.
В ближайшие сутки погода наладится. Атмосферные фронты покинут Приморье. На край распространится гребень антициклона, ядро которого будет располагаться над Северной Кореей. Ожидается малооблачная без осадков погода. Ночная температура останется в тех же пределах. Днем ядро антициклона переместится на Японское море, юго-западными потоками будет выноситься еще более теплая воздушная масса. День будет еще теплее, +17…+25 °С.
В последний рабочий день, 8 мая, погода будет неплохой. В основном, без осадков, только местами по северу возможен небольшой дождь. В континентальных районах еще теплее, а юго-восточными потоками будет выноситься свежий морской воздух, здесь будет прохладнее, +10…+16 °C.
Сегодня во Владивостоке день обещает быть погожим, при переменной облачности и умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +16…+19 °С. В ближайшие сутки сохранится солнечная погода. Температурный фон как ночью, так и днем, немного повысится. 8 мая во Владивостоке без существенных осадков. Утром местами может появиться туман. Ночная температура почти не изменится, а дневная из-за свежего юго-восточного ветра понизится, +11…+14 °С.
В большинстве районов Приморья, за исключением восточного побережья осуществился переход среднесуточной температуры воздуха через +8 °С в сторону повышения.
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