+20: в Приморье короновирус захватывает все новые слои населения

По состоянию на 12.00 29 апреля зарегистрировано всего 367 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципальных образованиях Приморского края. Об этом "Вести:Приморье" сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, за последние сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания.

«Самому юному пациенту – 6 лет, самому возрастному – 73 года», – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Подчеркивается, что все дни проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

«Основное число заболевших– это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами. Среди сегодняшних выявленных, в большинстве своем, – люди среднего и старшего возраста, а также двое детей и студентка Дальневосточного федерального университета», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в Приморье выявлены 367 человек с диагнозом «коронавирус», 36 выздоровлений, три летальных случая.

Больше всего случаев заболевания отмечено во Владивостоке – 268, Находке – 36, Артеме – 23, Михайловском районе – 10. Шесть случаев в Шкотовском районе, пять случаев зарегистрировано в Хасанском районе, четыре – в Дальнереченске, три – в Надеждинском районе, по два – в Большом Камне и Партизанске, по одному – в Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве, Лесозаводске, Октябрьском, Анучинском, Хорольском и Ханкайском округах.

Напомним, в Приморье работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 (423) 260-50-98.

«Обращения граждан касаются порядка действий в случаях прибытия в Приморский край авиа- и железнодорожным сообщением, жалоб на состояние здоровья, правил самоизоляции, вопросов профилактики и обеспечения средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, а также регистрации прибывших и направляющихся на карантин», – пояснили в региональном министерстве здравоохранения, добавив, что самоизоляция на дому необходима не только тем приморцам, которые только что прибыли из поездки, но и гражданам, находящимся в группе риска – людям старше 65 лет, тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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