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Необычное явление в небе над Приморьем - «паровозик Илона Маска»

Необычное явление в небе над Приморьем - «паровозик Илона Маска»

Необычные летающие объекты наблюдают жители Приморья на ночном небе. Целая цепочка белых огоньков движется на небосклоне с довольно внушительной скоростью. Многие приняли это за НЛО и испугались необычной картины. Фотографы и астрономы-любители караулят летающие объекты, чтобы запечатлеть редкую картину. Светящаяся в небе гирлянда  - ни что иное, как спутники, которые запустили на околоземную орбиту. Подробнее об этом нам расскажет Алексей Маткин, сотрудник Уссурийской астрофизической обсерватории Алексей Маткин.

Тем, кому удалось увидеть пролет спутников, сравнивают его даже с поездом. Почему святящихся огней так много?

- Алексей, какое назначение у этих спутников? Скажите, а всем ли жителям Земли повезло увидеть сияющий поезд на небе, или наблюдать его могут только жители отдельных регионов, например, дальневосточники?

- Приморцы наблюдают вереницу огней в небе. Это 60 спутников связи проекта Starlink. В звёздном небе эти объекты выглядят как цепочка белых огоньков. Одни называют их «космической гирляндой», другое популярное название - «паровозик Илона Маска». Через несколько дней спутники поднимутся на свою орбиту и уже перестанут быть такими заметными с Земли.

Комета ATLAS, которая обещала стать самой яркой за последнее десятилетие, разрушилась под действием солнечных лучей. Астрономы предполагают, что дальнейшее разрушение ядра еще сильнее уменьшит яркость ATLAS. Ближайшие месяцы будут удобными для наблюдения за дальним космосом.

6 мая к земле приблизится метеорный поток, ожидается «выпадение» около 60 метеоров в час. А 7 мая ожидается полнолуние, есть возможность наблюдать много деталей на естественном спутнике Земли с помощью телескопа, - отметил ученый-астроном Алексей Маткин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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