«Ксюша краб-гейт» набирает обороты (видео)

Скандал с приобретением экс-кандидатом в Президенты России Ксении Собчак части акций компании, принадлежащих теневому "крабовому короля" Дальнего Востока Олегу Кану набирает обороты. К хайповому "кейсу" подключился сам "гуру российсского ТВ" - Владимир Соловьев. Накануне эту тему в прямом эфире Yotube-канала "Соловьев.Live" автор и ведущий программы "Вести: Дежурная часть" Эдуард Петров обсудил с самой Ксенией Собчак.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в феврале 2020 года Кан был заочно арестован по делу об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей крабов. В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Действия главы СК последовали после выхода на «России 24» расследований о бизнесе Кана, в которых говорилось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. По данным «Вестей», дом "крабового короля" штурмовал спецназ, но внутри оказались только охрана и гражданская жена Кана. Бизнесмен ранее покинул страну на личном самолете.

По мнению федеральных телеграм-каналов, Собчак стала для Олега Кана еще одним инструментом удержания бизнеса, в который «крабовый король» основательно вцепился своими клешнями. Он стал долларовым миллиардером и одним из богатейших людей России, хотя в списках Forbes его не увидеть – свое состояние бизнесмен сколотил за счет нелегальных доходов.

Кан всегда старался действовать из тени. Он никогда напрямую не значился в управлении «Монерона» и «Курильского универсального комплекса». Даже для «Приморской рыболовной компании» он выбрал скромную должность советника гендиректора. «Монероном» формально управлял давний друг Кана Пашов, а гендиректором «КУК» до конца прошлого года значился 30-летний Александр Кан – сын «крабового короля». Любопытна фигура юного, но уже многого добившегося бизнесмена.

В 23 года он уже возглавил «КУК», выступил учредителем нескольких фирм-прокладок с уставным капиталом в 10 тысяч рублей («Протей», «Проливрус», «Владприма», все уже успешно ликвидированы), а в 26 лет стал президентом фонда «Родные острова», якобы занимающегося благотворительностью. На момент обысков в особняке «крабового короля» в 2018 году Кан-младший значился владельцем 18 рыболовных компаний. К слову, в квартире сына правоохранители обнаружили боевой пистолет, подаренный отцу президентом Киргизии.

Александр Кан остаётся ширмой в руках влиятельного отца, а «Родные острова» служат заочно арестованному «крабовому королю», скрывающему от правосудия в Японии и Корее, мощным лоббистским инструментом. Кан-старший использует фонд как кормушку для сахалинских чиновников и легальный канал для своей мафиозной крабовой сети. Конечно, сын не должен отвечать за грехи своего отца, но в данном случае сын и отец суть одно и то же - СК стоило бы повнимательнее присмотреться к деятельности фонда «Родные острова».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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