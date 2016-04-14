Ксения Собчак рассказала о своей связи с беглым "крабовым королем" Дальнего Востока

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По словам Собчак, она заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году, когда сотрудники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан (Курильские острова) пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину на условия труда. Собчак отмечает, что занимавший тогда пост губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко поручил разобраться с проблемами рыбокомбината предпринимателю Олегу Кану, который «решил все задачи и поставил комбинат на ноги» через фонд «Родные острова».

«Мы начали общаться с Олегом на этой почве благотворительности. <...>. Поэтому, когда Игорь Соглаев, мой давнишний знакомый, который ранее помогал мне с некоторыми моими инвестициями, предложил мне войти с ним в бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке, который тем более когда-то основал Олег вместе со своим другом и партнером Димой Пашовым, я согласилась», — рассказала Собчак.

Собчак отказалась назвать цену покупки, отметив, что для нее она была «значительной». Она отметила, что является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением.

Соглаев — бывший вице-президент «Роснефти», позже перешел в компанию А1, которая входит в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». В А1 уточнили, что Соглаев проработал там лишь месяц и сейчас «к компании отношения не имеет». Он подтвердил РБК, что его супруга приобрела 10% в ООО «Монерон» и ООО «Курильский универсальный комплекс». По его словам, с владельцами крабовых компаний Дмитрием Пашовым и Валерией Ледуковой он был знаком ранее, и в конце 2019 года они сами вышли с предложением продать половину бизнеса, так как испытывали на себе «административное давление». Сделка была закрыта 14 марта в Москве, ее сумму Соглаев не раскрывает, но говорит, что она была рыночной.

Собчак утверждает, что Олег Кан на данный момент не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила, но продолжает консультировать менеджмент, «как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли». Кан был основателем «Курильского универсального комплекса», но два года назад вышел из бизнеса, продав его своей бывшей жене, и сейчас «не связан с ним ни юридически, ни фактически», говорит Соглаев.

Компании, которым принадлежат квоты на вылов около 10 тыс. т краба на Дальнем Востоке, — высокорентабельный бизнес: выручка группы за 2019 год составила 23 млрд руб., чистая прибыль — свыше 10 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли — до 60%, говорит Соглаев. У них есть собственный флот в 15 судов, налаженные каналы сбыта внутри России и долгосрочные договоры на поставки в Южную Корею, Китай и Японию и единственный в России завод по переработке крабов.

Сейчас бизнес находится в стадии реорганизации и будет объединен в группу «Монерон» (так называется остров в Татарском проливе, входящий в состав Сахалинской области), рассказывает Соглаев. У новых инвесторов есть договоренности об увеличении пакета и дальнейшей консолидации бизнеса, в частности они рассматривают покупку других крабовых компаний как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне. Кроме этого, есть планы по созданию на Дальнем Востоке кластера по переработке краба в Приморском крае, говорит Соглаев. По его словам, речь идет об инвестициях «в сотни миллионов долларов».

«Одно могу сказать, что наша группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список, у нас выручка группы более 23 млрд руб., а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — резюмировала Собчак.

Ранее в Telegram-канале «Незыгарь» появилась информация, что Собчак выкупила 40-процентную долю в двух крабодобывающих компаниях — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», а еще 10% выкупила Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

18 апреля «Ведомости» сообщили, что городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета до 15 мая арестовал доли в двух указанных выше компаниях, а также в ООО «Приморская рыболовная компания». Их подозревают в занижении стоимости крабов при совершении экспортных операций в 2014–2015 годах, писала газета со ссылкой на копию постановления об аресте и источник, близкий к суду. По данным издания, бенефициаром трех компаний следствие считает Кана. Из-за этого, как утверждается в публикации «Незыгаря», регистрация права перехода долей компаний на Собчак и Соглаеву была приостановлена. По сообщению «Незыгаря», на решение южносахалинского суда пожаловалась в обращении к главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.

На сайте Верховного суда опубликовано обращение Нарусовой от 7 апреля. «Судья Южно-Сахалинского городского суда Коба А.В. вынес решение, затрагивающее права и законные интересы Собчак К.А., Соглаевой Е.А., без их уведомления при наличии необходимых контактных данных, в связи с чем у вышеуказанных лиц не было возможности обосновать и заявить свою позицию. Тем самым суд первой инстанции нарушил требования ст. 15 УПК РФ о состязательности сторон», — в частности говорится в письме. В нем также отмечается, что ни в материалах регистрационных дел, находящихся в налоговой инспекции, ни в документах соответствующих обществ доказательств о том, что доли данных обществ принадлежат Кану, не имеется. Сенатор просит Лебедева проверить изложенные факты и в случае выявления нарушений принять меры.

РБК направил запрос Людмиле Нарусовой.

«Сегодняшний взрыв в «Незыгаре» — это, без сомнения, спланированная и проплаченная кампания, направленная против меня, моей мамы с целью нас оскорбить и очернить. Они называют меня «номиналом», что смешно, я заплатила деньги за покупку, это мой бизнес, который мы намерены развивать дальше и стать лидерами рынка», — заявила РБК Собчак. Телеведущая отметила, что не удивится, если выяснится возможная связь публикаций в «Незыгаре» с владельцем «Русской рыбопромышленной компании» Глебом Франком. При этом она заявила, что не знакома с бизнесменом.

«Предположение госпожи Собчак о причастности к публикациям Глеба Франка ошибочное. Мы не имеем никакого отношения к сложившейся ситуации», — сообщил РБК представитель бизнесмена Сергей Извольский.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в феврале 2020 года Кан был заочно арестован по делу об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей крабов. В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Действия главы СК последовали после выхода на «России 24» расследований о бизнесе Кана, в которых говорилось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. По данным «Вестей», дом "крабового короля" штурмовал спецназ, но внутри оказались только охрана и гражданская жена Кана. Бизнесмен ранее покинул страну на личном самолете.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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