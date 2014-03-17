Ксения Собчак сыграет в фильме про маньяка, которого задержали в Приморье

Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале ее мужа Константина Богомолова «Хороший человек». В основу сценария легла история «ангарского маньяка» — лейтенанта МВД Михаила Попкова, который совершил убийства 78 человек. Никита Ефремов играет в сериале главную роль, Юлия Снигирь исполняет роль следователя.

По сюжету, столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию СМИ о существовании серийного маньяка, сообщают "Вести:Приморье со ссылкой на РЕН ТВ.

В жизни Попков совершил убийства 78 человек. Из них 16 были сопряжены с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Преступления Попков совершил на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 годы (в Иркутске и Иркутском районе, Ангарске и Ангарском районе, Усолье и Усольском районе). Жертвами маньяка стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции (причастность к убийству установлена в 1999 году).

Ангарчанин был задержан в Приморском крае 23 июня 2012 года. Сыщики при силовой поддержке бойцов ОМОН сняли его с поезда за две станции до Владивостока.

За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин Иркутским областным судом Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы в январе 2015 года.

10 декабря прошлого года Иркутский областной суд признал 54-летнего изверга виновным в совершении 60 убийств и покушений на убийства и назначил наказание в виде второго пожизненного срока лишения свободы, но серийный маньяк подал апелляцию в Верховный суд России, который оставил без изменения приговор.

Кроме того, бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков был лишен пенсии за работу в органах внутренних дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]