Нерабочие дни в мае: список организаций, сотрудники которых продолжат работу в праздничные дни

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Таким образом, российский лидер установил 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы, сообщают «Вести:Приморье».

В пресс-службе президента РФ сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина. Так, действие документа не затронет работодателей и работников следующих видов предприятий:

непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса;

медицинские учреждения и аптеки;

организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости;

службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания;

организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы;

финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги;

иные организации, которые определят местные власти, исходя из обстановки в регионе.

Ранее во вторник Путин на совещании по противодействию коронавирусу объявил, что режим нерабочих дней продлевается до 11 мая. Таким образом, 6 – 8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Отметим, «Вести:Приморье» сообщали, что правительство Приморья и главы муниципалитетов переходят на особый режим работы. В ходе заседания регионального оперативного штаба губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил оставаться на рабочих местах главам муниципальных образований региона, руководителям органов власти и отдельным сотрудникам, отвечающим за направления, функционирование которых необходимо в сложившихся эпидемиологических условиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]