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Хозяин разбитого в Владивостоке Subaru Legacy рассказал, что за рулем его авто был "трезвый водитель"

Хозяин разбитого в Владивостоке Subaru Legacy рассказал, что за рулем его авто был "трезвый водитель"

Источник фото: УМВД России по г. Владивостоку

Водитель автомашины Subaru Legacy B-sport не справился с управлением и совершил наезд на дерево во Владивостоке в районе дома №44 на Партизанском проспекте. В результате удара автомобиль загорелся.

Как сообщили в пресс-службе УВД России по г. Владивостоку, на момент прибытия сотрудников полиции рядом с транспортным средством находился нетрезвый мужчина, который пояснил, что являлся пассажиром иномарки. По его словам, накануне он употребил алкогольные напитки, после чего воспользовался услугой «трезвый водитель». Во время поездки произошло ДТП,  в результате которого в машине возникло возгорание. Водитель с места аварии скрылся.

Документов на транспортное средство, а также документов, удостоверяющих личность водителя, не обнаружено.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль помещен на специализированную автостоянку. Назначена проверка. Инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и личности водителя Subaru. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским  законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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