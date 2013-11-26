Во Владивостоке сотрудники ГИБДД задержали пьяного хулигана с ружьем

На улице Добровольского во Владивостоке был замечен нетрезвый мужчина с ружьем в руках. Мужчина сел в «Тойоту Короллу» золотистого цвета и скрылся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Инспекторы ДПС организовали преследование водителя. В районе улицы Добровольского, 15 автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Документов на автомобиль, водительского удостоверения и документов, удостоверяющих личность, у гражданина не было. В салоне иномарки обнаружено ружье «Сайга».

Для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений задержанный был препровожден в салон служебного автомобиля ДПС. Во время оформления административных материалов мужчина повел себя неадекватно: повредил видеорегистратор в автомашине полиции, а также лобовое стекло.

29-летний ранее судимый местный житель доставлен в отдел полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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