Новости Происшествия
Сегодня, 16:44

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД задержали пьяного хулигана с ружьем

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД задержали пьяного хулигана с ружьем

Источник фото: ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

На улице Добровольского во Владивостоке был замечен нетрезвый мужчина с ружьем в руках. Мужчина сел в «Тойоту Короллу» золотистого цвета и скрылся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Инспекторы ДПС организовали преследование водителя. В районе улицы Добровольского, 15 автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Документов на автомобиль, водительского удостоверения и документов, удостоверяющих личность, у гражданина не было. В салоне иномарки обнаружено ружье «Сайга».  

Для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений задержанный был препровожден в салон служебного автомобиля ДПС. Во время оформления административных материалов мужчина повел себя неадекватно: повредил видеорегистратор в автомашине полиции, а также лобовое стекло.

29-летний ранее судимый местный житель доставлен в отдел полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с  российским законодательством.   Назначено проведение ряда исследований.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме