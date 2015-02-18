Хулиган обстрелял припаркованный авто, скрылся и разбил машину полицейских после задержания

Злостного хулигана привлекли к уголовной ответственности во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что на улице Добровольского был замечен нетрезвый мужчина с ружьем в руках. Гражданин повредил автомобиль марки Тойота Камри, несколько раз выстрелив в него, после чего сел в Тойоту Короллу золотистого цвета и скрылся.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам городской полиции. Инспекторы ДПС организовали преследование водителя. В районе улицы Добровольского автомобиль был остановлен. За рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Документов на транспортное средство, водительского удостоверения и документов, удостоверяющих личность, у гражданина не было. При осмотре автомобиля обнаружено и изъято гладкоствольное охотничье ружье «Сайга», зарегистрированное в установленном порядке.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и дачи объяснений задержанный был препровожден в салон служебного автомобиля ДПС. Во время оформления административных материалов мужчина повел себя неадекватно: повредил видеорегистратор в автомашине полиции, а также лобовое стекло.

29-летнего ранее судимого местного жителя доставили в отдел полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства.

В отношении гражданина составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. За данное правонарушение предусматривается наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает ответственность от принудительных работ до лишения свободы на срок до 2 лет.

Устанавливается ущерб, причиненный владельцам транспортных средств в результате противоправных действий фигуранта. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Назначено проведение ряда экспертиз.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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