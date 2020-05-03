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Парни, разрисовавшие ротонду во Владивостоке, извинились за содеянное

Парни, разрисовавшие ротонду во Владивостоке, извинились за содеянное

Парни, разрисовавшие ротонду во Владивостоке, извинились за содеянное и исправили свою ошибку. 

"Извиняемся перед администрацией и жителями города за нанесенный ущерб. И совет на будущее тем, кто занимается подобным, больше такое не повторять", - заявили граффитчики в своем видеообращении, опубликованом в социальной сети.

Ранее сообщалось, что злоумышленник разрисовал спреем одну из стенок ротонды в центре Владивостока. Аналогичные «автографы» уличный «художник» оставил на нескольких зданиях в центре города. Месяцем ранее ротонду отремонтировала бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Дмитрий Геннадьевич Дмитриев от 3.05.2020 23:34
    петушня сраная весь город испаганила пусть красят весь город теперь целый год

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