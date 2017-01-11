Тигры устроили фотосессию для любопытных в Ольгинском районе (видео)

В селе Горноводное Ольгинского района хозяева леса вышли к людям. В лесной полосе, недалеко от дороги, были замечены Краснокнижные хищники.

Тигра, а может и тигрицу с подросшим тигренком, заметили в непосредственной близости к таежному населенному пункту, сообщают «Вести:Приморье».

Местные жители сообщили об увиденном в «Охотнадзор». Видео, на котором можно разглядеть, как безучастно ко всему отдыхает тигр, было размещено в instagram primorye_online.

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Специалисты уже работают на месте, пытаясь установить точное количество хищников, и что заставило тигра (ов) зайти в населённый пункт и показаться людям. Надеемся, что обычное любопытство!





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]