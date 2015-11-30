Борис Кубай рассказал о погоде на День Победы и дал прогноз до середины мая
"Погода на 9 мая в Приморье не очень огорчит", - сказал в интервью начальник Примгидромета Борис Кубай.
По его словам, в период 8-9 мая, да и по большей части 10 мая Приморский край будет находиться между двумя циклонами, северным и южным. Северный циклон выйдет на Хабаровский край, а южный — с Желтого моря на центральную часть Японского моря. Связывать два циклона между собой будет атмосферный фронт. Отсюда будет облачно, пройдет дождь (от небольшого до умеренного) и будет относительно прохладно. На побережье ветер будет южный, юго-восточный, со стороны еще не прогретого моря.
Самым теплым для Владивостока окажется день 11 мая, когда ветер приобретет юго-западное направление. Далее, до середины декады, морской бриз не будет позволять температуре существенно превышать 10-градусную отметку.
В крае также будут наблюдаться существенные колебания максимальной температуры от +18...+23 градусов в начале декады до +10...+15 °С на севере и до +3...+8 °С 13 мая, и снова +20...+25 °С и даже более в середине декады.
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