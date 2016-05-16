Борис Кубай рассказал о погоде в Приморье на вторую декаду мая

Вторая декада мая будет характерна началом противостояния дальневосточной депрессии и охотоморского антициклона, - сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Положительной аномалии температуры воздуха в Приморском крае уже не наблюдается. Но примерно до середины декады мая температура будет испытывать колебания с трендом на повышение. Например, во Владивостоке самым теплым днем может оказаться день 13 мая, а в крае — день 14 мая, - считает Борис Кубай.

По словам главного синоптика края, с 15 мая появятся термодинамические условия, благоприятные для антициклогенеза над акваторией Охотского моря. Усилится перенос холодного воздуха с востока и начнется процесс блокирования циклонов с запада. Циклоны и атмосферные фронты не смогут быстро перемещаться с запада на восток и будут медленно оседать с северо-запада на юго-восток. Поэтому в период с 16 по 18 мая более дождливым и прохладным может оказаться юг края. Естественно, что температура воздуха в западной части края и в восточной будут существенно отличаться: на востоке +3…+8 °С, на западе +13…+18 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]