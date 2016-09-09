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12 раз санавиация приходила на помощь приморцам в апреле

12 раз санавиация приходила на помощь приморцам в апреле

Винтокрылые «скорые» Приморья совершили в апреле 12 санитарных вылетов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского кря, эвакуировано 11 человек, в одном случае операция была проведена на месте – транспортировать пациента не представлялось возможным из-за состояния здоровья.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в апреле больше всего вылетов совершил «южный» борт – восемь вылетов, на три вылета меньше совершил «северный», базирующийся в Кавалерово.

«География полетов традиционно разнообразна от Славянки до Лучегорска», – сообщили в Центре медицины катастроф Приморья.

Здесь также отметили, что самым юным транспортируемым пациентом стал 3-летний житель Партизанска, который был доставлен в медцентр ДВФУ на острове Русский, а самым возрастным – 73 летний житель Дальнегорска, доставленный в краевую клиническую больницу №1.

Всего с начала года санавиация спасла жизни 56 приморцам, семь операций были проведены на месте – бригада владивостокских врачей вылетала на помощь к коллегам из районных больниц. Общий налет вертолетов с красным крестом на борту с 1 января 2020 года составил 178 часов 32 минуты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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