В Приморье грузовик сбил велосипедиста
В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 707 км автодороги А-370 с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Надеждинскому району, водитель автомашины TOYOTA TOYOACE не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на 17-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении движения по крайней правой полосе, без светоотражающих элементов на велосипеде.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован в артемовскую городскую больницу.
Водитель автомашины TOYOTA TOYOACE имеет стаж вождения 22 года, к административной ответственности в этом году привлекался 3 раза за превышение установленной скорости движения более чем на 20 км/ч, все штрафы оплачены. Состояние алкогольного опьянения не установлено.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований.
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