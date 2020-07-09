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Озвучена предварительная версия жесткого ДПТ на трассе

Озвучена предварительная версия жесткого ДПТ на трассе

Полиция проводит проверку по факту ДТП на автодороге поселок Новый – Де-Фриз – Седанка, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о том, что на 13 км автодороги п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

На место происшествия выехала бригада скорой медицинской помощи и экипаж ДПС.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Исузу Эльф при движении со стороны Уссурийска в направлении Владивостока не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся со стоящей автомашиной Ниссан Эльгранд. От удара Ниссан по инерции совершил наезд на леерное ограждение.   

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Исузу Эльф. Пострадавший госпитализирован с ссадинами и ранами щеки. Установлено, что водитель Исузу Эльф имеет стаж вождения 2 года. К административной ответственности в 2020 году за нарушение ПДД привлекался один раз. Водитель автомашины Ниссан Эльгранд имеет стаж вождения 15 лет.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российском законодательством, отметили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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