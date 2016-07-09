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ДТП на трассе Де-Фриз - Седанка: кабина грузовика всмятку, водитель пострадал (видео)

ДТП на трассе Де-Фриз - Седанка: кабина грузовика всмятку, водитель пострадал (видео)

В пригороде Владивостока на трассе Де-Фриз - Седанка в 11:45 произошло ДТП с пострадавшим, сообщают «Вести:Приморье».

В районе 13-го км в сторону Владивостока водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и не успел среагировать перед стоящим на дороге автомобилем такси.

По предварительным данным, водитель такси из-за поврежденного колеса оставил свой автомобиль прямо на трассе и уехал на попутки.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. Скорой помощи нет пока, остановились ребята, сказали сами медики, оказывают первую помощь.

Детали происшествия уточняются.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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