Сегодня, 12:13
ДТП на трассе Де-Фриз - Седанка: кабина грузовика всмятку, водитель пострадал (видео)
В пригороде Владивостока на трассе Де-Фриз - Седанка в 11:45 произошло ДТП с пострадавшим, сообщают «Вести:Приморье».
В районе 13-го км в сторону Владивостока водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения и не успел среагировать перед стоящим на дороге автомобилем такси.
По предварительным данным, водитель такси из-за поврежденного колеса оставил свой автомобиль прямо на трассе и уехал на попутки.
В результате аварии пострадал водитель грузовика. Скорой помощи нет пока, остановились ребята, сказали сами медики, оказывают первую помощь.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: