Грузовик свалился в кювет в районе золоотвала во Владивостоке

Грузовик свалился в кювет в районе золоотвала в бухте Патрокл.

По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Седанки в сторону Тихой и, скорее всего, не вписался в поворот. В результате машина завалилась боком в кювет.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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