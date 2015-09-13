Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей во Владивостоке

Во Владивостоке иномарка протаранила несколько автомобилей в районе улицы Толстого, 50. После чего машина скатилась в кювет.

По словам очевидцев, за рулем находился нетрезвый водитель, который с места происшествия скрылся.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали как минимум пять машин.

В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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