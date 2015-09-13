Новости Происшествия

Сегодня, 17:58
 

Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей во Владивостоке

Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей во Владивостоке

Фото: dps_vl125

Во Владивостоке иномарка протаранила несколько автомобилей в районе улицы Толстого, 50. После чего машина скатилась в кювет. 

По словам очевидцев, за рулем находился нетрезвый водитель, который с места происшествия скрылся. 

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали как минимум пять машин. 

В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя. 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести