Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей во Владивостоке
Во Владивостоке иномарка протаранила несколько автомобилей в районе улицы Толстого, 50. После чего машина скатилась в кювет.
По словам очевидцев, за рулем находился нетрезвый водитель, который с места происшествия скрылся.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали как минимум пять машин.
В настоящее время полицейские устанавливают личность водителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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