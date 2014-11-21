Прогулка Лазовки с тигренком в Поднебесную едва не закончилась трагически

Тигрица Лазовка, возвращённая в дикую природу весной 2018 года, продолжает удивлять специалистов своим поведением. С наступлением весны хищница повадилась захаживать в соседний Китай, причём не одна, а с тигрёнком, который родился в начале осени 2019 года. Один из последних визитов молодой матери и отпрыска в Поднебесную едва не закончился трагически, и только чудо помогло хищникам благополучно вернуться на Родину, сообщает "Вести: Приморье".

Как рассказал пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Вадим Шкодин, начале марта 2020 года, зафиксировав первый за продолжительное время краткосрочный визит Лазовки в Китай, осуществляющие мониторинг хищницы специалисты признали его крайне безответственным.

Все потому, что эта прогулка за границу по уже некрепкому в эту пору льду реки Амур могла закончиться трагически для молодой матери и её отпрыска, вне зависимости от того, сопровождал ли тигрёнок маму в её коротком заграничном вояже. Ведь даже если тигрица оставила малыша в укромном месте и строго-настрого запретила «открывать дверь незнакомцам», провались она под лёд при переходе реки, тигрёнка ждала бы незавидная участь, и только чудо помогло бы ему выжить.

К счастью, тогда тигрица благополучно вернулась на Родину, и единственное, что хотели узнать об этом визите специалисты - брала ли Лазовка с собой тигрёнка.

Но это, как оказалось, были ещё цветочки. Потому что, разведав удобный маршрут за границу, Лазовка чуть ли не еженедельно стала захаживать в Поднебесную, заставляя хвататься за сердце специалистов, отслеживающих её перемещения по сигналам с ошейника с GPS-модулем.

Так, с середины марта по середину апреля 2020 года хищница последовательно совершила аж пять подобных турне, и, как удалось выяснить учёным, путешествовала хищница не одна, а с тигрёнком!

Четыре раза тигриному семейству удалось благополучно пробраться на китайский берег и вернуться обратно. Но везение не бывает вечным.

12 апреля, снова пробравшись на китайскую сторону по льду Амура, Лазовка с отпрыском вряд ли подозревали, что вернуться на Родину по привычному маршруту уже не удастся. Но тогда их это не могло волновать, и животные беззаботно занялись своими тигриными делами.

В частности, тигрица-мать успешно добыла кабана, которого они вместе с тигрёнком съели. Также полосатое семейство "попалось" на фотоловушку китайских учёных и прогремело в местных СМИ.

Спустя неделю хищники решили, что настала пора возвращаться домой и направились к реке.

Можно себе представить, каким было изумление тигрицы, когда, выйдя на побережье в знакомом месте она обнаружила вместо натоптанной тропы мутную холодную воду освободившейся ото льда бурной реки.

Всю следующую неделю тигрица с малышом бродили по берегу Амура, ища наиболее безопасное место для переправы на российский берег.

Все это время за их перемещениями пристально следили специалисты Центра «Амурский тигр», сотрудники охотуправления Еврейской автономной области и МРОО "Центр «Тигр" в плотном взаимодействии с китайскими учёными и специалистами. Осуществлять проверку координат на территории КНР помогали и сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова, чьи партнеры из Китая проводили научные работы в данном районе. Одновременно в работу включились и сотрудники Центра по изучению кошачьих (КНР) - давнего партнера Центра "Амурский тигр".

И вот 28 апреля специалисты по сигналу с ошейника тигрицы зафиксировали успешную переправу Лазовки через реку. Координаты были срочно переданы сотрудникам охотуправления Еврейской автономной области, которые незамедлительно выехали на место переправы. На берегу они обнаружили свежие отпечатки лап тигрицы и тигрёнка, что говорит о том, что мать с малышом добрались до родной земли целыми и невредимыми!

«Понять, чем тигрице так приглянулся заграничный берег достаточно сложно, так как в местах ее обитания на территории России достаточно копытных животных, а фактор беспокойства сведен к нулю. Разумеется, для нас период времени с 12 по 28 апреля был очень напряженным, поскольку решать вопросы оказания помощи тигрице, если бы она ей понадобилась, в условиях закрытых границ сложно. Тем не менее, стоит отметить прекрасное трансграничное взаимодействие, благодаря которому удалось оперативно обеспечить "персональную" охрану самки с тигрёнком, а также своевременно получать сведения об их жизнедеятельности на территории Китая. Стоит сказать, что тигрица достаточно долго выбирала место для возвращения на Родину. Разумеется, мы сами этого не видели, но, если исходить из полученных данных по локациям, то тигрица предпринимала несколько попыток переплыть реку. По всей видимости, либо тигренок не решался с ней плыть, и она возвращалась за ним, либо он пытался плыть с ней, но уставал и возвращался на китайский берег, вынуждая и её повернуть назад. И все же они сумели переплыть реку, и теперь у нас есть неоспоримый факт, что тигрёнок на 9-м месяце жизни успешно преодолел водную преграду шириной, как минимум, 550 метров. До этого таких случаев не фиксировали, и ранее, когда отмечали следы (или получали фотоизображения) тигрицы с тигрятами на территории Китая, считали, что тигрята там и родились, так как река Амур считалась для них неопредолимым препятствием. Лазовка с тигрёнком это предположение опровергли. Несмотря на это, мы очень надеемся, что такие заплывы не войдут у них в привычку", - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Напомним, что Лазовка была возвращена в дикую природу весной 2018 года вместе с тигром Сайханом в среднем течении реки Биджан (ЕАО) в рамках программы реинтродукции тигра на границе исторического ареала. Путь этих тигров к свободе был непростым: волей судьбы они с разницей в месяц попали в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье ещё тигрятами.

Лазовка в декабре 2016 года осталась без опеки матери и могла погибнуть, если бы на помощь вовремя не подоспели сотрудники оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», которые спасли юную хищницу и передали в реабилитационный центр. Сайхан попал в центр реабилитации в январе 2017 года с огнестрельным ранением на грани жизни и смерти. Несколько месяцев за жизнь раненого тигренка сражались ветеринары, и победили, сохранив Сайхану не только жизнь, но и шансы вернуться в дикую природу.

После нескольких месяцев лечения и карантина тигрята были выпущены в один просторный вольер. Несмотря на то, что юные хищники из разных семей, они невероятно быстро нашли общий язык, и больше года вместе готовились к возвращению в тайгу при поддержке Центра «Амурский тигр». Выпуск состоялся 19 мая 2018 года и впервые был осуществлен «мягким способом»: тигрята отправились на волю не сразу по приезду в район выпуска, а после двухнедельной адаптации в специально возведённом в лесу временном вольере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]