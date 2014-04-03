Рыбопромышленники Приморья поздравили ветеранов с предстоящим Днем Победы

Рыбопромышленники Приморья поздравляли своих участников Великой Отечественной, тружеников тыла и детей войны. Цветы, ценные подарки и по два больших пакета отличных продуктовых наборов дарили Героям сороковых сотрудники Русской Рыбопромышленной Компании.

75 лет назад вести о Победе Владивосток с солнцем встречал. Плюс 14 было 9 мая 1945-го. И сегодня погода тоже позволила перенести праздничные сборы на улицу. Коробки с подарками и большие продуктовые наборы с деликатесами подготовила Русская Рыбопромышленная в подарок самым дорогим сотрудникам отрасли.

Олеся Мицай, пресс-секретарь Русской Рыбопромышленной Компании: "В нашей компании есть уникальные люди, это ветераны Великой Отечественной войны. Их семь человек, трое из них воевали и четверо - дети войны. И мы очень рады, что у нас есть уникальная возможность лично сказать им спасибо".

Кроме увесистых продуктовых наборов, по просьбе фронтовиков и тружеников тыла, им в подарокм- новые мобильные тонометры и компактные пылесосы. Автобус упаковали под завязку.

Коронавирус внес коррективы в праздничный проезд. К сожалению, поздравлять и вручать подарки приходится соблюдая меры безопасности. А ведь этих жителей города хочется обнять. Василий Сергеевич девятнадцатилетним ушел на фронт в 1942-ом. Через три года войну завершал на Тихом океане.

Василий Левада, ветеран Великой Отечественной войны: "Меня застала новость, я как раз во Владивостоке базировался на корабле. Меня помощник корабля вызвал и сказал, что личный состав должен пойти на общегородской митинг. Я служил на ТОФ. Радовались, на кораблях, мы получали наркомовские, все остограммились".

По следующему адресу - Раиса Павловна. Возле дома осматривает фронт работ для цветочных клумб. 22 июня 1941-го ей исполнилось тринадцать. Девчонкой она рыла окопы, а потом во фронтовом госпитале работала. Один ее брат, артиллерист, под Будапештом похоронен, где находится могила второго, военного летчика, до сих пор не известно. 9 мая 1945-го по крикам на улице узнала о Победе.

Раиса Смирнова, труженик тыла: "От радости плакали. Смеялись, танцевали. Гармошки первым делом, частушки. А мужчины что - самогнчик! И пляски, и целовались, и радость была неимоверная".

Трое фронтовиков и четверо тружеников тыла сегодня вновь получили подарки от Русской Рыбопромышленной. И несмотря на перенос официальных праздников, свои планы на 9 мая они уже знают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]