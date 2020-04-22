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Новый антирекорд: в России выявлен 11231 новый случай COVID-19
В России выявлен 11231 новый случай заболевания COVID-19. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в стране уже 177160 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа. Россия обошла Францую и Германию по общему количеству зараженных.
23803 россиян уже выписаны из больниц, 1625 человек не справились с этим опасным заболеванием.
В Приморье на сегодня у 727 выявлен COVID-19. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края. Врачи подчеркивают, что растет число пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии. Десять приморцев погибли от этой инфекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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