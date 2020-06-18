В Приморье второй день регистрируется 71 новый случай COVID-19

В Приморье выявлен еще 71 случай COVID-19. Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на данные регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 13 сентября в крае всего зарегистрировано 10564 случаев данной вирусной инфекции. С начала эпидемии от коронавируса погибли 109 человек, 8918 приморцев уже выздоровели и выписаны из больниц.

За весь период эпидемии в Приморского крае проведено 321114 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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