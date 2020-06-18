Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:47

В Приморье второй день регистрируется 71 новый случай COVID-19

В Приморье второй день регистрируется 71 новый случай COVID-19

В Приморье выявлен еще 71 случай COVID-19. Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на данные регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 13 сентября в крае всего зарегистрировано 10564 случаев данной вирусной инфекции. С начала эпидемии от коронавируса погибли 109 человек, 8918 приморцев уже выздоровели и выписаны из больниц.

За весь период эпидемии в Приморского крае проведено 321114 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме