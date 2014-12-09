Находкинский МТП начал тестировать сотрудников на COVID-19

Находкинский морской торговый порт приступил тестированию своих сотрудников на коронавирус (COVID-19). В приоритетном порядке забор анализов проводится у тех, кто находится в зоне риска: контактирует с большим количеством людей или иностранными экипажами,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу порта.

Первые пробы, взятые 2 мая лабораторией, аккредитованной при Роспотребнадзоре, показали отрицательные результаты. Порт планирует продолжать регулярное тестирование работников на коронавирусную инфекцию.

«Находкинский морской торговый порт входит в число предприятий с непрерывным производственным циклом. Наши сотрудники продолжают работать на местах даже во время пандемии. В этот нелегкий период мы должны уделять особенное внимание мерам безопасности, поэтому было принято решение провести тестирование на COVID-19», - отметил генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.

Отрицательные результаты тестов говорят о том, что уровень защиты работников Находкинского МТП находится на должном уровне, а сами сотрудники ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.

В Находкинском морском торговом порту в марте введен режим повышенной готовности в целях профилактики и защиты сотрудников порта от возможного распространения коронавируса. На всех производственных площадках порта были приняты профилактические меры, которые призваны сберечь здоровье сотрудников и не допустить появления вируса на предприятии.

В апреле Находкинский МТП присоединился к программе борьбы с COVID-19 на Дальнем Востоке и направил 15 млн рублей на борьбу с инфекцией в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]