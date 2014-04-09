В Приморье планируют выпускать "Супераллигаторы"

Министерство обороны России планирует планирует разместить на Арсеньевском авиазавод "Прогресс" заказ на производство 114 новейших ударных вертолетов Ка-52М, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на издание Известия.

Ка-52М — это полностью переработанная версия разведывательно-ударного Ка-52. Машину оснастили новым вооружением, прицельной системой и композитной броней. Среди специалистов Ка-52М уже получил прозвище Супераллигатор. Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.

Как ранее писали «Известия», модернизация Ка-52 была инициирована после изучения сирийского опыта применения вертолета. На Ближнем Востоке «Камов» участвовал в боях против ИГИЛ (запрещена в России), включая операцию по освобождению Пальмиры. Также несколько машин в морском исполнении находились в составе авиагруппы крейсера «Адмирал Кузнецов» во время его похода к берегам Сирии.

По требованию военных у Супераллигатора усилили бронирование. Обновлен будет и бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. В свой арсенал Ка-52М получит дальнебойные боеприпасы «Гермес-А», способные поражать цели на расстоянии 15–20 км. А также управляемые противотанковые «Вихрь-М» с дальностью до 8 км — их уже использовали в Сирии.

Для эффективного применения новых ракет глубокой модернизации подвергнется многоканальная прицельная система ГОЭС-451. На ее доработку выделено около полумиллиарда рублей. Планируется увеличить дальность обнаружения и распознавания целей при помощи оптики и радара вертолёта днём и ночью, в любую погоду.

Также в планах инженеров — автоматическое сопряжение машины с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Сухопутные войска, спецназ и ВДВ смогут в автоматизированном режиме обмениваться информацией с Ка-52М об обстановке на поле боя. Это поможет безошибочно наводить летательные аппараты на вражеские цели.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]