Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:40

«Вскрыл как банку консервную»: ДТП на улице Русской

«Вскрыл как банку консервную»: ДТП на улице Русской

Источник фото: dps.control

На улице Русской, 88, выезжая с места парковки, водитель Nissan Tiida  начал разворачиваться, но не убедился в безопасности своего маневра, сообщают «Вести:Приморье». Авария не заставила себя долго ждать. Во время этого разворота Nissan  ударила Honda Torneo, отмечается в instagram dps.control.

«Как терминатор сдирает кожу», «А он ее что по встречке обгонял?)», «Банку селёдки открыл», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме