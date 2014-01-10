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«Вскрыл как банку консервную»: ДТП на улице Русской
На улице Русской, 88, выезжая с места парковки, водитель Nissan Tiida начал разворачиваться, но не убедился в безопасности своего маневра, сообщают «Вести:Приморье». Авария не заставила себя долго ждать. Во время этого разворота Nissan ударила Honda Torneo, отмечается в instagram dps.control.
«Как терминатор сдирает кожу», «А он ее что по встречке обгонял?)», «Банку селёдки открыл», отметили в комментариях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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