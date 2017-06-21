Сегодня, 15:45
Депутат Госдумы от Приморского края Владимир Новиков поздравил ветеранов в Артёме
В лице постояльцев Артёмовского дома-интерната для пожилых и престарелых Владимир Новиков выразил слова благодарности и признательности всем ветеранам и труженикам тыла, которые внесли свой личный вклад в Великую Победу, сообщают «Вести:Приморье».
Депутат Госдумы поздравил всех жителей Приморья с Днём Победы. А для ветеранов из дома-интерната, соблюдая все санитарные нормы, артисты подготовили праздничный концерт
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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