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Депутат Госдумы от Приморского края Владимир Новиков поздравил ветеранов в Артёме

Депутат Госдумы от Приморского края Владимир Новиков поздравил ветеранов в Артёме

Источник фото: скрин видео

В лице постояльцев Артёмовского дома-интерната для пожилых и престарелых Владимир Новиков выразил слова благодарности и признательности всем ветеранам и труженикам тыла, которые внесли свой личный вклад в Великую Победу, сообщают «Вести:Приморье».

Депутат Госдумы поздравил всех жителей Приморья с Днём Победы. А для ветеранов из дома-интерната, соблюдая все санитарные нормы, артисты подготовили праздничный концерт

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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